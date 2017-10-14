Fazla çalıştırtılan sağlıkçı kanser oldu

Hastanelerdeki Röntgen Teknisyenlerinin Personel Dağılım Cetvelinde “PDC” belirtilen oranlarının çok altında istihdam edilmesi, usulsüz ve uygun ortamlarda çalıştırılması nedeniyle İzmit Seka Devlet Hastanesinde görev yapan bir röntgen teknisyeninin kanser olduğu tespit edilerek acilen ameliyat edildi. Aynı hastanedeki 4 Röntgen Teknisyeni de kanser şüphesiyle tedavi altına alındı.

Hastanelerde Röntgen Teknisyenlerinin Personel Dağılım Cetvelinde “PDC” belirtilen oranlarının çok altında istihdam edilmesi, usulsüz ve uygun ortamlarda çalıştırılması neticesinde Ca “Kanser” hastalığına yakalanan röntgen teknisyeni hakkında Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ömer Çeker, Kocaeli Üniversite Hastanesi iş yeri temsilcisi Röntgen Teknisyeni Ayşe Dalgıç Gülen ve eski temsilci Yalçın Gül Şubede basın açıklaması yaptı.

YAKLAŞIK 150 PERSONEL AÇIĞI

Kocaeli’nde 148 röntgen teknisyeni ile 1 milyon 890 bin nüfusa öz veriyle hizmet verildiğini belirten Şube Başkanı Çeker, “Mevcut rakamlara baktığımızda ilimizde yaklaşık yüz elli bir ‘151’ röntgen teknisyeni açığı bulunduğunu ifade etmiştik. Bu iş yoğunluğu nedeniyle personelin yıllık izinlerini dahi kullanmalarına müsaade edilmediği ve yasal sürenin üzerinde çalıştırıldıklarına dikkat çekerek personelin sağlığı hiçe sayılıyor demiştik. 2016 PDC’sine göre Kocaeli’ne “Acilen yaklaşık 151 röntgen teknisyeni ataması yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde kanser balon gibi patlayabilir.” diye uyarmıştık. Ne yazık ki aradan geçen 10 aylık süre bizi haklı çıkardı. Bu uyarılarımıza kulak asılmaması nedeniyle geçtiğimiz günlerde İzmit Seka Devlet Hastanesinde görev yapan bir röntgen teknisyeni arkadaşımızın kanser olduğu tespit edilmiş ve kendisi ameliyat edilmiştir. Dört Röntgen Teknisyeni kanseri şüphesi nedeniyle izlenmekte olduğu iddiaları var. Kendilerine Acil şifalar diliyoruz. Diğer Teknisyenlerde ise genel olarak nodül görüldüğü bilgileri tarafımıza ulaşmıştır” dedi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Yapılan usulsüz uygulama ile kanun ve yönetmelikleri yok hükmünde sayarak röntgen teknisyenlerinin mağdur olmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Çeker, “Röntgen teknisyenlerinin sağlıklarını kaybetmesine sebebiyet verenler hakkında hukuki süreç için hazırlık yapılmakta olup gelecek hafta adli işlemler sendikamızın hukukçuları tarafından başlatılacaktır. Röntgen teknisyenimizin Kanuna, yönetmeliklere aykırı, usulsüz çalıştırılması nedeniyle tiroit kanserine yakalanması Sağlık kurum ve kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliğinin halini anlatmaya yeterlidir. Ne yazık ki sağlık çalışanlarının sağlığı önemsenmiyor. Çalışma ortamlarının oluşturulmasında ve çalışanların sağlığının korunmasında hassas davranılmıyor. Bunu Sağlık Bakanlığının 2017 yılında yayınlamış olduğu tabloda hastanelerde olması gereken standart personel sayılarını, aktif çalışan sayısı ile karşılaştırdığımızda görmek mümkündür.

KOCAELİ’YE YETERLİ TEKNİSYEN ATANMADI

Bu sayı nüfusa ve yatak sayısına göre artırılması gerekirken ne acıdır sayılar artırılmadığı gibi 2017 personel dağılım cetvelinde “PDC” belirtilen sayıları tamamlayacak röntgen teknisyeni ataması Kocaeli’ne yapılmamıştır. Bu durum Gelecekte röntgen teknisyenlerini daha sıkıntılı günler beklediğinin habercisidir. Sendika olarak sağlık çalışanları ve Röntgen teknisyenleri adına yetkililerden tek bir talebimiz var sağlık çalışanlarının sağlıklarının riske atılmadan sağlıklı bir ortamda çalışmasının sağlanması radyasyon gibi bir meselede bile ne yazık ki yetkililerin gerekli tedbirleri alınmadığını görüyoruz. Hastaneler çok tehlikeli sınıfta ama ne yazık ki İş Sağlığı Ve Güvenliği gerektiği gibi uygulanmıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı, Kocaeli Valiliğini Millet Vekillerini göreve davet ediyoruz. Hassasiyet gösterip ve yaşanan bu durumun hesabının ilgililerden sorulması gerek, Türk Sağlık Sen olarak konunun takipçisi olacağız” dedi.

Ayşegül KALAYCI

