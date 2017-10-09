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Feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Başiskele'de meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

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Kaza bugün sabah saatlerinde Başiskele Fatih Mahallesi Tınaz Tepe Caddesi üzerinde  meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 41 LC 816 plakalı kamyonet ile Yaser Karhan kontrolündeki 41 AE 637 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yaser Karhan olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ölümlü kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çiğdem ARMAĞAN

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