Feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı
Başiskele'de meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
A+A-
Kaza bugün sabah saatlerinde Başiskele Fatih Mahallesi Tınaz Tepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 41 LC 816 plakalı kamyonet ile Yaser Karhan kontrolündeki 41 AE 637 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yaser Karhan olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ölümlü kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Çiğdem ARMAĞAN
Bu haber toplam 2924 defa okunmuştur
Etiketler : Başiskele, kamyonet, motosiklet, kaza, Yaser Karhan
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.