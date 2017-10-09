Feci kaza! Daha 15 yaşındaydı

Alınan bilgi ve iddialara göre bugün saat 10.30 sıralarında Başiskele Fatih Mahallesi Tınaztepe Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yaser Karhan (15) idaresindeki 41 AE 637 plakalı motosiklet, cadde üzerinde manevra yapan Şaban Bayram idaresindeki 41 LC 816 plakalı kamyonete çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Yaser Karhan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilirken, ağır yaralanan Bünyamin Kahraman (15) ise ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazaya karışan kamyonet sürücüsü Şaban Bayram polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Üzücü olayı haber alır almaz olay yerine gelen Yaser Karhan’ın babası Harun Karhan, oğlunun yerde yatan cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Feryat eden acılı baba Karhan, yakınları ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olay yerinde tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından Yaser Karhan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmit Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Bünyamin Kahraman’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çiğdem ARMAĞAN