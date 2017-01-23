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Feci kaza güvenlik kamerasında

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Feci kaza güvenlik kamerasında
Körfez'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, D-100 Karayolu İzmit istikameti Tütünçiftlik mevkiinde meydana geldi. Hatice Aydın idaresindeki 35 AY 0874 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere ve Lami Özen isimli (52) yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ağır şekilde yaralanırken, beton bariyerler yerinden koptu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan kadın sürücüyü çıkardı. Yaralı sürücü Seka Devlet Hastanesine kaldırılırken, Lami Özen ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Lami Özenyapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde,Lami Özen’in yol kenarında beklediği, otomobilin ise kayarak yaya ve bariyerlere çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle yaya yaklaşık 30 metre ileriye fırlıyor.

İşte o anlar:

Körfez'de feci kaza! 1 ölü,1 yaralı

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