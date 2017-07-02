Feci kaza...Kafa kafaya çarpıştılar!1 ölü

İzmit-Kandıra yolunda kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 17.00 sıralarında İzmit-Kandıra yolu Çayırköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kandıra istikametine giden Emre Özabravcı idaresindeki 34 LJ 6332 plakalı otomobil, Çayırköy mevkiinde karşı yönden gelen Muzaffer Sarı idaresindeki 34 ZU 917 plakalı saman yüklü kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen iki araç yol ortasında kalırken otomobil sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kazaya karışan otomobil sürücüsü Emre Özabravcı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün cansız bedeni, cenaze aracına alınarak İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Kerim YAVUZ