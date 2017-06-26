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Feci kazada hayatını kaybetti! 3 gözaltı

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Feci kazada hayatını kaybetti! 3 gözaltı
Derince D-100 Karayolu üzeri üst geçit mevkisinde dün akşam üzeri, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. 

KURTARILAMADI

Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen 2 aracın yapmış oldukları kazada Aydın Yerebatan isimli şahıs yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti.

3 GÖZALTI

Kaza sonrası emniyet güçlerinin kazaya karışan 3 kişiyi ifadelerine başvurmak üzere gözaltına aldığı, kazada herhangi bir kasıt  olup olmadığının  tespit edilmesi için kamera kayıtlarının izlendiği iddia edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Körfez Hereke Kışladüzü'nde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası TIR şoförü Aydın Yerebatan’ın cenazesi  yapılan adli işlemlerin ardından yakınları tarafından ailesine teslim edildi. Yerebatan'ın cenazesi Hereke Kışladüzü camiinde kılınan ikindi namazı sonrası Hereke Mezarlığında toprağa verildi.

Kerim YAVUZ

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