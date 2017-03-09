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Feci kazada ölü sayısı arttı

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Feci kazada ölü sayısı arttı
İzmit'te,meydana gelen kazada yaralanan Halil Uyanık tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İzmit'te, aşırı hız ve yağışlı hava nedeniyle sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarparken, ikiye katlandı. 

Kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Otomobil içerisinden çıkan yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı.

Kaza saat 17.30 sıralarında, Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Cumali Güneş yönetimindeki 54 PN 323 plakalı otomobil aşırı hız ve havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle ikiye katlandı. Kazada, Cumali Güneş ve Halil Uyanık(43) hasar gören aracın içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler polisi ve 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sürücü Cumali Durmuş'un kalbi ambulansa alındığı sırada durdu, yapılan müdahaleye karşın yaşama döndürülemedi.Yaralanan Halil Uyanık kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Halil Uyanık tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada otomobil içerisinden çıkan bir yavru köpeğe ise olay yerindeki vatandaşlar sahip çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kerim YAVUZ

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Kazada hayatını kaybeden Halil Uyanık(43)

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