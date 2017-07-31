Feci kazada yürek burkan detaylar! Daha 19 yaşındaydı

Gölcük'te otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada ölen Furkan Şahbaz'ın 19 yaşında olduğu, 1 hafta önce işe girdiği öğrenildi.

Kaza gece saatlerinde Gölcük Donananma Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Berkay Kısacık idaresindeki 10 R 2154 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulanan Berkan Kısacık ve Tarık Çelik yaralanırken, Furkan Şahbaz ise ağır yaralandı. Çevredekilerin kazayı haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtan çıkardığı yaralıları, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Furkan Şahbaz ise olay yerinde hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

DENİZ DÖNÜŞÜ KAZA

Aslen Konyalı olup Gölcük'te oturan 19 yaşındaki Furkan Şahbaz'ın 1 hafta önce tersanede işe girdiği öğrenildi. Şahbaz'ın arkadaşlarıyla pazar gününü geçirmek için Yalova'da denize girmeye gittikleri dönüşte evlerinin yakınında feci kazada hayatını kaybettiği belirtildi. Gölcük Tersane Komutanlığı'nda işçi olarak çalışan Muzaffer ve Adile Şahbaz'ın 3 çocuklarından biri olan Furkan Şahbaz bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Osma

D-130'da feci kaza:1 ölü 2 yaralı