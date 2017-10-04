Feci kazanın acısı Karamürsel'e düştü
Geçtiğimiz pazartesi günü Artvin ile Şavşat ilçesi arasındaki karayolunda meydana gelen kazada bir otomobilin üzerine kaya parçası düştü. Olayda Karamürselli Yunus Güneş (52) ile Ahmet Çoban (47), Umut Çoban (6) hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre, kaza pazartesi günü saat 10.30 sıralarında Artvin ile Şavşat ilçesi arasındaki karayolunda meydana geldi. İddiaya göre karayolunun kenarında bulunan tümsekten yuvarlanan kaya parçasının sebep olduğu kazada 06 ANS 17 plakalı aracın içerisinde bulunan Ahmet Çoban (47), Umut Çoban (6), Karamürselli Yunus Güneş (52) hayatını kaybederken, 46 yaşındaki İsminur Koker ise ağır yaralandı.
Karamürsel Orman İşletme Müdürlüğünden emekli 3 çocuk babası Güneş’in cenazesi bugün (4 Ekim) ikindi namazının ardından Karamürsel Ulu Cami’de alınarak yine Karamürsel’de toprağa verilecek.
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Etiketler : Artvin, Yunus Güneş, kaza, Karamürsel
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