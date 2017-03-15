Fed'den flaş faiz kararı

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti.

Fed, Çarşamba günü düzenlediği toplantıda, faizleri 25 baz puan artırırken, 2017 yılı içerisinde 2 kez daha faiz artışına gidileceği tahmininde bulundu. Minneapolis FED Başkanı Kashkari, Fed'in gösterge faizleri yüzde 0.75 - 1 aralığına çekmesine muhalif oldu.

SON 3 AYDA İKİNCİ KEZ

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinin etrafında istikrar kazanacağını bildirirken, uzun vadeli federal fon oranının yüzde 3 seviyesinde olacağını öngördü. FED son üç ayda ikinci kez faiz artırımına gitti.

DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

FED'in kararının ardından Dolar / Lira kuru 3,69'un altına indi.

FED BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Fed Başkanı Janet Yellen, Fed'in faiz kararının hemen ardından düzenlediği basın toplantısında, yapılan faiz artışının ekonominin ilerleme kaydettiğini gösterdiğini, ancak ekonomik görünüme ilişkin yeniden yapılan değerlendirmeyi yansıtmadığını bildirdi. Fed Başkanı ayrıca, ekonomik tahminlerin Aralık ayından bu yana çok az değiştiğini kaydetti.

Yellen, faiz artışları için uzun bir süre beklemenin gelecekte daha hızlı bir şekilde faiz artırımına gidilmesi demek olabileceği ifadesinde bulundu ve Fed'in politika kararlarının önceden belirlenmiş bir rotası olmadığını tekrar vurguladı. Fed başkanı ayrıca, para politikasının faiz artırımının ardından gevşek kaldığını söyledi.

Yellen, açıklamasında, enflasyonun gelecek yıllarda yüzde 2 hedefinin etrafında denge kazanacağını kaydederken, çekirdek enflasyonun son aylarda fazla değişmediğini belirtti.

İşe alımların "sağlam" olmayı sürdürdüğünü bildiren Fed başkanı, iş koşullarının daha da güçleneceği beklentisinde olduklarını söyledi.

Fed Başkanı, bilanço tablosuna ilişkin herhangi bir karar verilmediğini, bilanço tablosunu küçültmenin ise kademeli ve öngörülebilir bir şekilde yapılacağını dile getirdi.