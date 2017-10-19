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Federal Mogul’da iki yönetici istifası

Federal Mogul’da iki yönetici istifası

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İzmit Arslanbey OSB’de faaliyet gösteren ilimizdeki önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Federal Mogul’da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernhard George Motel ile yönetim kurulu üyesi Michael Gustav Hedderch’in görevlerinden istifa ettiği şirket tarafından Borsa’ya bildirildi. İstifa eden iki yöneticinin yerine yönetim kurulu üyeliklerine Robert Colley ile Ergin Erkek’in getirildiği açıklandı.

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