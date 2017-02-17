FEM'in genel müdürü hakim karşısına çıktı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, tutuklu sanık eski Kocaeli FEM Dershaneleri Genel Müdürü Mehmet Karaoğlan'ın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Karaoğlan ve avukatı Fatih Dişçi katıldı.

Duruşmada, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, FETÖ soruşturmasında adı geçen şahıslarla yoğun para transferi ve telefon görüşmesi içerisinde olduğu, dershanelerde görev yapan öğretmenlerle gerçekleştirilen toplantılarda örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in öğretilerinin düstur edinmeleri konusunda telkinlerde bulunduğu, çalışanlara Sızıntı dergisi ile Zaman gazetesine abone olmaları gerektiğini söylediği iddiasıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamalarının yöneltildiği sanık hakkındaki iddianame okundu.

Karaoğlan, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek hiçbir terör örgütünün üyesi olmadığını söyledi. Kocaeli'de 8 yıldır söz konusu eğitim kurumunun idareciliğini yaptığını dile getiren Karaoğlan, bundan dolayı çok geniş bir sosyal çevreye sahip olduğunu, HTS kayıtlarındaki görüşmelerin suç unsuru içermediğini öne sürdü. Karaoğlan, FETÖ soruşturmasında adı geçenlerin dışında çok farklı kesimlerden kişilerle de görüşmeleri olduğunu fakat bunların iddianamede yer almadığını söyledi.

İddianamede adı geçen R.İ. ve M.A'nın dershanede çalışan öğretmenler olduğu bilgisini veren Karaoğlan, öğretmenlerle eğitim öğretim amaçlı rutin toplantılar yaptıklarını, bunların örgütsel faaliyet olarak nitelendirilemeyeceğini iddia etti.Karaoğlan, ByLock programını indirmediğini ve kullanmadığını savundu.

Eşinin çalışmadığını, çocuklarının okuduğunu ve kendisinin de fizyolojik rahatsızlıklarının olduğunu dile getiren Karaoğlan, tahliye edilmesini istedi.Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi, ByLock sorgusunun yeniden yapılması, üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyetini göz önüne alarak sanık Karaoğlan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi, duruşmayı erteledi.