Fen İşleri, her yerde

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fen İşleri ekiplerince Alikahya, Serdar ve Tavşantepe’de korkuluk, Hatipköy’de de hafriyat kaldırma çalışması yapıldı.

Yetkililer, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 180 metrelik tutamak korkuluk çalışmasında 704 kilogram demir, Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Caddesi’ndeki 24 metrelik korkuluk çalışmasında 84 kilo demir, Tavşantepe Mahallesi Kumlu Sokak’taki 51 metrelik korkuluk çalışmasında da 805 kilogram demir kullanıldığını söylediler. Ekiplerce, Hatipköy Mahallesi Kemal Çelebi Sokak girişinde güvenlik amacı ile 100 ton hafriyat kaldırılarak bölgede tesviye çalışması yapıldığı da bildirildi.