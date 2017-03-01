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Fenalaşan dalgıcı başkan kurtardı

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Fenalaşan dalgıcı başkan kurtardı
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, 1 Mart Üsküdar Vapuru faciasını anma töreninde, denizde bulunan kadın dalgıcın fenalaştığını farkedince, hemen suya atlayarak onu kıyıya çıkardı.

1 Mart 1958 yılında İzmit Körfezi'nde Üsküdar Vapuru'nun batması sonucu meydana gelen faciada yaşamını yitirenler, Karamürsel'de düzenlenen törenle anıldı. Karamürsel marinada düzenlenen törene Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Deniz Kurmay Albay Ayhan Gedik ve vatandaşlar katıldı. 

Denizde bulunan 3 dalgıç pankart açıp, çelenk bırakmak isterken, kadın dalgıç Şenay Ertorun fenalaştı. Pankartı denizden çıkaracak iki dalgıcın suyun altında bulunduğu sırada, Şenay Ertorun'un fenalaştığını gören Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, hemen kabanını çıkararak denize atladı. Başkanı İsmail Yıldırım kadın dalgıcı kıyıya çıkardı. Kıyıya gelenler de kadın dalgıcın çıkarılmasına yardımcı oldu. Buz gibi sudan çıkan İsmail Yıldırım verilen battaniyeye sarıldı. Dalgıca sağlık ekibi müdahalede bulundu. Yaşananlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Çiğdem ARMAĞAN

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Dalgıç fenalaşınca, başkan denize atlayıp kurtardı

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