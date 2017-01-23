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Feride Bodur vefat etti
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Vefat
23.01.2017 14:50
Sakarya Akyazı Konuralp Mahallesi’nde oturan veteriner şoförü merhum Kemal Bodur’un eşi Feride Bodur (87), İzmit’te kaldığı oğlunun evinde vefat etti.
3 çocuk annesi olan Feride Bodur’un cenazesi memleketi Akyazı Yuvalak Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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