Ferit Taşdemir, ilk toplantısını gerçekleştirdi

MHP Gebze kongresi sonrası yeni seçilen yönetimle ilk toplantısını gerçekleştirilen Ferit Taşdemir, “16 Nisan’da Türklüğün bekası için 'Evet' istiyoruz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Gebze İlçe Teşkilatı geçtiğimiz hafta yaptığı 12.Olağan kongresinin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Şehitler için okunan Yasin-i Şerif tilaveti ve dualarla başlayan toplantıda açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Ferit Taşdemir’in geride kalan kongredeki katılımdan ve desteklerinden dolayı ilçe yönetimine teşekkür etti. İlk toplantıya MHP MYK Üyesi Erdem Karakoç’ta katılım gösterdi.

Türklüğün Bekası İçin Evet

Gebze’de birlik ve beraberlik yakaladıkları bir kongreyi geride bıraktıklarını belirten MHP Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir, referandum için belirlenen programlar kapsamında sahada olmaya devam edeceklerini yeniledi. Taşdemir, “16 Nisan günü oylanacak referandumda, vatandaşlarımıza güvenimiz tamdır. Gebzeliler, Türkiye’nin geleceği için önemli olan Evet’i güçlü bir şekilde sandığa yansıtacaktır” cümleleri ile Gebzelilerden destek istedi.