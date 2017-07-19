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Festivalin İzmit ayağı başlıyor.. Coşku 2 gün sürecek

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Festivalin İzmit ayağı başlıyor.. Coşku 2 gün sürecek
Bir süre önce Diyadin ve Ağrı merkezdeki etkinliklerle başlayan 9. Pişmaniye Festivali’nin İzmit ayağı 2 gün sürecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği festivalin İzmit bölümündeki ilk etkinlik 21 Temmuz Cuma günü yapılacak. Saat 17.30’da Fethiye Caddesi çeşme önündeki etkinlikte mehteran gösterisi eşliğinde pişmaniye çekimi yapılarak vatandaşlara dağıtılacak. Fethiye Caddesi’ndeki etkinliğin ardından saat 18.30’da Belsa önünde de pişmaniye çekimi gerçekleştirilecek. Burada da mehteran gösterisi eşliğindeki pişmaniye çekilerek, vatandaşlara pişmaniye ikramında bulunulacak.

GÖKSEL KONSERİ

Pişmaniye festivalinin final bölümü etkinlikleri 22 Temmuz Cumartesi günü Kocaeli Fuar alanında yapılacak. Saat 19.30’da Fuar Müdürlüğü önünde mehteran ve halk oyunları gösterisi eşliğinde pişmaniye çekilecek. Vatandaşlara pişmaniye ikramının ardından saat 21.00’de Güneş Sahnesi’ndeki Göksel konseri ile festival sona erecek.

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