Festivaller, şenlikler zamanı

Bizim buralarda böyledir. Yaz geldiği zaman hemşeri dernekleri, belediyeler, sivil toplum örgütleri, sendikalar “Şenlik”ler, “Festivaller” düzenler.

Eskiden bu şenlikler, festivaller çok daha renkli, çok daha sanat yüklü olurdu. AK Parti döneminde tek tip şenlik ve festivallere geçildi. Alkol, kesinlikle yasak. Mutlaka en az bir Karadeniz yöresi sanatçısı gelecek. Şartlar uygunsa, mutlaka festival veya şenlik için de bir yağlı güreş olacak, şenlik alanında mutlaka mehteran konseri verilecek.

Bir tane de piyasada, magazinde adı duyulan, şarkıları radyolarda, televizyonlarda çalan ikinci veya üçüncü sınıf bir sanatçı ile konser yapılacak.

Şu sıralar Körfez’de Kiraz Festivali, Kartepe’de “Unutulmuş Değerler Festivali” var. İzmit Belediyesi’nden 85 kişilik bir ekip, Ağrı’da- aslında Belarus veya Ukrayna’da olacaktı da son anda toplumun tepkisinden korkulduğu için Ağrı’ya alındı- Pişmaniye Festivali’ni başlatıyor.

Karamürsel, 4 Temmuz Kurtuluş Bayramı’nı Demet Akalın’la kutluyor.

Elbette yapılmalı. Yerel yönetimlerin görevlerinden biri de tolumun ruh sağlığını korumak, özellikle gençlerin tatil döneminde eğlenmesini, stres atmasını sağlamak. Ama bunları daha koordineli yapabiliriz. Bir havuz oluşturulur. Bugün herhangi bir belediyenin 2-3 günlük festivali için bütçesinden çıkan para 10-15 milyon TL’den daha az değildir.

Yaz sezonuna yayılan bir takvim. Büyükşehir’in koordinasyonunda, ilçelerde sırayla festivaller yapılır. İzmit’in pişmaniyesi, Yarımca’nın kirazı, İhsaniye’nin elması, Eşme’nin ayvası büyük stantlarla aynı anda tanıtılır. Kocaeli festivali, bir İzmir Fuarı gibi ulusal çapta, hatta ileride belki uluslararası alanda ses getiren, takip edilen bir organizasyon olabilir.

Böylesi büyük bir kent festivaline, Ankaralı Turgut, Kahtalı Mıçı, Mustafa Ceceli falan geleceğine, bir günlüğüne Tarkan konseri düzenlenir. Yer yerinden oynar. Fuar alanımız var. Son derece müsait. Her köşesine sanatçılar yerleştirilir. Kimi resim, kimi heykel yapar. Her belediyenin ayrı ayrı festival, şenlik düzenlemesi yerine, büyük bir Kocaeli Festivali düzenlemek, bu kentin bütün güzelliklerini aynı alanda topluca tanıtmak çok daha güzel ve ekonomik olmaz mıydı?

Ekonomi; iyi mi kötü mü gidiyor?

Bence Türkiye’nin en büyük baş belası, “Sosyal medya” adı verilen lağım çukuru içinde her gün ortaya atılan çeşitli söylentiler ve dedikodular. Biri, sosyal medya hesabından bir palavra sıkıyor. Sonra herkes buna inanıyor. En çok takip edilenler, kendilerini “falcı, kahin” ilan etmiş zirzop tipler. Türkiye için, Türkiye’nin geleceği için ahkam kesiyorlar.

Mevcut iktidarın karşıtları, hep çok kötümser senaryolar yazıyor. Mevcut iktidarı destekleyenler ise, sürekli Türkiye’nin dünya liderliğinden, gelişmesinden söz ediyorlar.

Ekonomi ile ilgili son zamanlarda yine pek çok söylenti dolaşıyor ortalıkta. Rakamlara bakıyorsunuz; kötümser kahinlerin öngörülere gerçekleşmiş olsa, şimdilerde Dolar 5 TL’yi bulmuştu. Çok badire atlattık. Hala Türkiye’de işler bir şekilde yürüyor.

İşsizlik bir ara çok yükselmişti, yaz sezonu ile birlikte gerilemeye başladı. Aynı şekilde enflasyon kıpırdamıştı, yaz gelince domates ucuzladı. Kamu işçilerine beklenenin üzerinde zam yapıldı. Sigaraya zam gelmedi ama bütçe açığını yine alkollü içki fiyatlarına yapılan yeni vergi zammı kapatacak.

Çok araba satılıyor. Çok araba ihraç ediliyor. İhracat rakamları yükselmeye başladı. Bunlar iyi gelişmeler. Ama Avrupa ile aramızdaki ipler kopmuş. Hala ülkemizde gelir adaletsizliği devam ediyor. Suriyelilerle sorunlar var. En önemli ekonomik destekçilerimizden Katar’ın başı diğer Arap ülkeleri ile sıkıntıda.

Ne olacak bu ekonomi, nereye gidecek? Yıl sonu için çok iyimser ve çok kötümser tahminler, beklentiler, temenniler var. Dileyelim ki, iyi beklentiler gerçekleşsin. Bu ülke hepimizin. Hepimiz aynı gemideyiz. Gemi batarsa, birlikte batarız. Bunu da kimse düşünmüyor.

Ama artık bitirin şu işi

D-100 karayolu İzmit geçişinde Kandıra Sapağı ile Symbol Yaşam Merkezi arasındaki 4-5 kilometrelik güzergahta Büyükşehir Belediyesi büyük bir iş yaptı. Yan yollar açıldı. Yaya köprüleri yapıldı. Yahya Kaptan girişi değiştirildi, D-100 üzerindeki gereksiz ışıklı kavşaklar kaldırıldı. Her gün bu yolu kullanıyorum. İyi işler yapıldı.

Ama bitmedi gitti. Büyükşehir Belediyesi’nin bu yılı yapan müteahhiti hep çok yavaş çalışmıştı. Bezdirdiler Her gün güzergahın bir şekilde değiştiğini, gitmeye alıştığınız yolun kapandığını görüyorsunuz.

Dün sabah işe geliyorum. Otogar kavşağındaki inşaat zaten tam bir rezalet. O iş, çok uzun süre bitmeyecek. Neyse, Yahya Kaptan’ın içinden geçip, köprülü kavşağın altından yola devam ettim. Her zaman çıkış yaptığım “İzmit-Derince” tabelasının bulunduğu kavşağa geldim. Büyükşehir Belediyesi’nin “Çalışınca oluyor” tabelası, alay eder gibi duruyor. Şeritler çekilmiş, D-100’ün Derince tarafına çıkış kapatılmış. Mecbur, devam ettim. Kartepe yönüne çıktım. D—100’de servis araçları yığılmış. Trafik felç. Sakıp Sabancı Köprülü kavşağının altından dönüş yapıp, yeniden D-100’ün İstanbul’a gidiş yönüne çıkarak gazeteye ulaşabildim.

Yazık bu şehre. Yazık bu şehrin insanlarına. Geçerken baktım. Müteahhit firma 100-150 metrelik yan yolda asfalt yapıyor. Gece yap bitir. Ya da en azından sabah işe gidiş trafiği saatinde yolu açık tut, sonra bitir. Topu topu 2-3 saatlik iş var. En önemli çıkış kavşağını kapatmışlar. Alternatif de yok.

Daha bu yolda ne kadar çile çekeceğiz bilemiyorum. Ama ne olur, artık şu müteahhitin başında durun. Şu yoldaki işin tamamen bitmesini sağlayan.