Fethiye Caddesi'nde avukatı vurdular

Olay, saat 16.15 sıralarında, Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Avukat Mehmet Samim Geredeli ile bürosuna gelen, daha önce işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girip çıktığı belirtilen S.A.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A.S., yanındaki tabancayı çekip, avukat Geredeli'ye kurşun yağdırdı. S.A.S., İzmit'in en kalabalık caddesinde bulunan iş merkezinden çıkarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna 3 kurşun isabet eden avukata müdahalede bulundu. Ancak, avukat Geredeli, tüm çabalara karşın hayata döndürülemedi. Öte yandan olay yerine Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, Kocaeli Barosu eski Başkanı Avukat Tamer Solakoğlu da gelip bilgi aldı.

"Hele başım zindandan çıksın da görüşürüz"

Polis ekipleri, S.A.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. S.A.S.'nin sosyal medya hesabının profil kısmına, 'Mapus soğuk, duvar yaş, belki biraz üşürüz. Hele başım zindandan çıksın da görüşürüz' yazdığı görüldü.

Cinayet zanlısı S.A.S.