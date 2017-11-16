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Fethiye Cambazlar vefat etti

Fethiye Cambazlar vefat etti

İzmit Tavşantepe Mahallesi Demir Sokak No:36’da oturan SEKA Devlet Hastanesinden emekli merhum Necmi Cambazlar’ın eşi Fethiye Cambazlar (62) diyabete bağlı rahatsızlıklar sonucu vefat etti.

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2 çocuk annesi olan Fethiye Cambazlar’ın cenazesi Dalca Köy Camii’nden alınarak Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

 

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