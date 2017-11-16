Fethiye Cambazlar vefat etti
İzmit Tavşantepe Mahallesi Demir Sokak No:36’da oturan SEKA Devlet Hastanesinden emekli merhum Necmi Cambazlar’ın eşi Fethiye Cambazlar (62) diyabete bağlı rahatsızlıklar sonucu vefat etti.
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2 çocuk annesi olan Fethiye Cambazlar’ın cenazesi Dalca Köy Camii’nden alınarak Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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