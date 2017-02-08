FETÖ 'abla'sı kadın öğretmen, polisteki ifadesini kabul etmedi

Soruşturma kapsamında, 10 ayrı davada daha önce görevlerinden ihraç edilen aralarında şube müdürü, komiser ve polis ile sözde "emniyet ablası" öğretmenin bulunduğu tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kimyager olan eşi Fuat Canbay'ın ardından 27 Temmuz'da gözaltına alınarak tutuklanan öğretmen Büşra Canbay sorgusunda itirafçı olmuştu. Büşra Canbay, emniyette ve sulh ceza mahkemesindeki ifadesinde 'emniyet eşlerinden sorumlu abla' olduğunu, cemaat sohbetlerini düzenlediğini, eşinin 'Mahmut' kod adlı 'emniyet abisi' olduğunu itiraf etmişti. Büşra Canbay ayrıca cemaate ait evlerde kaldığını, 2012 yılında yapılan KPSS sınavında kendisine soruların verildiğini, bu şekilde öğretmen olarak atandığını, eşi ile katalog evliliği yaptığını, Bylock ve Eagle programlarını kullandığını, programları da kendisine eşinin yüklediğini itiraf ederek, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak istedi.

Büşra Canbay bugün Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde emniyetteki ifadelerini baskı altında verdiğini söyleyerek ifadelerini reddetti. Sulh ceza mahkemesindeki ifadesini de reddeden Büşra Canbay, abla olmadığını, Bylock kullanmadığını iddia etti.

Büşra Canbay ifadesini baskı altında verdiğini ve ifade sırasında eşini gördüğünü çok perişan halde olduğunu, bu sebeple itirafçı gibi ifade verdiğini söyledi.

Mahkeme heyeti Canbay'ın tutukluluk haline devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Diğer davalar

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen diğer 9 ayrı duruşmaya ise daha önce ihraç edilen Kocaeli Emniyet Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürü Ahmet Şahin, komiser Ali Durak, komiser yardımcıları Tuna Tuç ve Namık Geyik, polis memurları Tuncay Doğan, Ali Kılıç, İbrahim Gündüz, Ali Şahin ve Mucip Şatır ile avukatları katıldı.

Duruşmalarda "silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek", örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları suçlamalarının yöneltildiği sanıklar hakkındaki iddianameler okundu.

Kimlik tespitlerinin ardından, sanıkların savunmaları alındı.

Sanıklar, ByLock kullandıkları yönündeki suçlamaları ise kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti, cezanın üst sınırı dikkate alınarak, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki ByLock sorgusunun yeniden yapılmasına, ilgili yerlerden gerekli dijital verilerin istenmesine ve tutukluluk durumunun devamına karar vererek, duruşmaları erteledi.