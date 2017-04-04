FETÖ davasında 1 tahliye, 2 tutuklama kararı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları suçlamasıyla haklarında ayrı ayrı dava açılan 3 sanığa, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, lisansı iptal edilen öğretmen Emre Kayış, tutuklu bulunduğu Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan Kayış, hakkındaki suçlamaları reddetti.

ByLock çıkan GSM hattının teyzesi adına kayıtlı olduğunu savunan Kayış, öğretmen olan teyzesi adına avantajlı paketler olduğu için hattı kendisinin kullandığını öne sürdü.

Kayış, ByLock yüklemediğini ve kullanmadığını savunarak, "Teyzem, üzerine kayıtlı benim kullandığım telefon hattında ByLock tespit edildiği için açığa alındı. Telefonu kendim kullandığımı ifade ederek hakkımda soruşturma açılmasını sağladım. ByLock kullansam böyle bir şey yapmazdım." dedi.

Kapatılan İzmit'teki FEM dershanesinde 2012'de öğretmen olarak çalıştığını, maaş almak için Bank Asya'da hesap açtığını ileri sürem Kayış, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı Ömer Faruk Akbıyık da sanığın teyzesi adına kayıtlı telefon hattını kendisinin kullandığını samimi bir şekilde anlattığını, sanığın kaçma, delilleri karartma şüphesi bulunmadığını ileri sürerek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapsine, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarı göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Recep Demirci ve avukatı katıldı.

Demirci, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini istedi.

Sanık avukatı Deniz Akbulut da müvekkilinin ByLock kullanmadığını savunarak, tahliyesini talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya meslekten ihraç edilen polis memuru Şaban Solak ve avukatı katıldı.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Solak, örgüt üyesi olmadığını öne sürerek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum ettiği sanığı, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.