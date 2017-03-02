FETÖ davasında çarpıcı ifadeler

Kocaeli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla haklarında dava açılan 1'i tutuklu 8 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Emel Şahan ile tutuksuz yargılanan D.D, Ö.K, Ö.K, H.S.D, G.P, G.Ç, S.E. ve avukatları katıldı.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan Ö.K, 2009'da "sohbetlere" katıldığını, 2011'de cenazede ismini bilmediği bir kadınla tanıştığını ve onun kendisinden sohbet vermesini istediğini aktardı.

Bunu kabul ettiğini, daha sonra onun yerine Emel Şahan'ın geldiğini dile getirerek, "Şahan, Karamürsel'deki kadın sohbet gruplarının tamamından sorumlu olduğunu anlatıyordu. Tutuksuz sanık D.D. hariç diğer tutuksuz sanıklarla ben mütevelli heyeti üyesiydik. Tutuksuz diğer sanıklardan Ö.K. 17 Aralık sonrası ayrıldı. O tarihe kadar o da mütevelli heyetindeydi. D.D. hariç ben ve diğer tutuksuz sanıklar, cemaatin sorumlusu olarak görevliydik. Bizden ve diğer gruplardan Şahan sorumluydu." diye konuştu.

"CHP'ye oy vermemi istedi"

Ö.K, 2015 yılındaki genel seçimler yaklaşırken mütevelli heyeti toplantısında Şahan'ın oyları CHP'ye vermelerini istediğini belirterek, kendisinin bunu kabul etmediğini söyledi.

Israr edince başka bir partiye oy vereceğini söylediğini belirten Ö.K, "Emel Şahan, 'Yeter ki AK Parti gelmesin' dedi. Ben bu olaylardan sonra sohbet ve toplantılara katılmamaya başladım. Emel, benim evime gelerek devam etmemi istedi. Kabul etmeyince gitti. Zaman gazetesi aboneliğimi de iptal ettirdim ve diğer sanıklarla da bir daha hiç görüşmedim. Diğer sanıklarla ByLock programı hakkında sohbetlerde hiç konuşmadık. O programdan haberim yok." diye konuştu.

ByLock programını emniyette öğrendiğini, bunu kullanmadığını öne süren Ö.K, sanık Şahan'ın cemaatin ilde bulunan yapılanmasından aldığı emirleri kendilerine ilettiğini bildirdi.

"Hükümetin indirilmesi için bizden hatim indirmemizi istedi"

Şahan'ın kendilerine örgütle ilgili çeşitli direktiflerde bulunduğunu dile getiren Ö.K, 17-25 Aralık'tan sonra Şahan'ın kendilerinden Bank Asya'ya para yatırmalarını istediğini kaydetti.

Kendisinin söz konusu bankaya para yatırmadığını savunan Ö.K, şöyle konuştu:

"Son dönemlerde Emel, AK Parti hükümetini sürekli eleştiriyordu. Hükümetin indirilmesi için bizden hatim indirmemizi istedi. Bize dua kartları dağıttı. Saf duygularla hizmet ettim. CHP'ye oy istediklerinde ve siyasete bulaştıklarında bu yapının dini bir yapı olmadığını anladım. Beraatımı talep ediyorum. Örgüt üyesi değilim, bildiğim her şeyi anlattım."

Tutuklu sanık Şahan da üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek, Ö.K'nin psikolojisinin yerinde olmadığını savundu.

Kendisinin hafız olduğunu zaman zaman cuma günleri Kur'an-ı Kerim okumalarına gittiğini dile getiren Şahan, bu durumun örgütle ilgisinin olmadığını iddia etti.

ADLİ KONTROLLE TAHLİYE EDİLDİ

Şahan, ByLock kullanmadığını, seçimlerde hiçbir partiye oy istemediğini öne sürdü. Bank Asya hesabına çeyizi için biriktirdiği parayı yatırdığını anlatan Şahan, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Emel Şahan'ın adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmesine, tutuksuz sanıkların adli kontrol şartının kaldırılmasına, yurt dışı yasağının devam etmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.