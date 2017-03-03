FETÖ davasında ilginç ifadeler

Meslekten ihraç edilen 12, bir de KHK ile kapatılan özel okul öğretmeninin yargılandığı davada mahkeme heyeti, 7 sanığın tutukluluk halinin devamına, diğerlerinin ise adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla haklarında dava açılan, daha önce meslekten ihraç edilen 12, bir de KHK ile kapatılan özel okul öğretmeninin yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu 13 sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen sanıklardan Harun Karaşahin, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Faizsiz bankacılık yaptığı için Bank Asya'da 2002'de hesap açtığını belirten Karaşahin, örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla bu hesaba para yatırmadığını savundu.

Karaşahin, iddianamede yer alan miktarın hesaplar arası işlemler sonucunda mükerrer toplamalar yapılarak bulunduğunu iddia ederek, başka bankalarda da hesabının olduğunu kaydetti.

Telefonuna ByLock yüklemediğini öne süren Karaşahin, kendisinin "teknolojik özürlü" olduğunu aktardı.

Mahkeme Başkanı Boyraz'ın evinde hard diski sökülmüş bir bilgisayar bulunmasını sormasına ilişkin Karaşahin, "Eşim FEM dershanesinde çalışıyordu. Dershane kapatılınca eşime tazminat yerine bilgisayar verdiler. Onun hard diski bozuktu. Ben de söküp attım. Örgüt üyesi değilim. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı Mehmet Ufuk Onay da suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak, kaçma ve delilleri karartma şüphesi olmadığı gerekçesiyle müvekkilinin tahliyesini istedi.

"2 uydurma isim verdim"

Sanık Coşkun Aydoğan, hakkındaki suçlamaları ağlayarak reddetti. ByLock kullanmadığını ifade eden Aydoğan, soruşturma kapsamında savcılıktayken kendisinden isim istendiğini bildirdi.

Bu sırada 2 kişinin ismini verdiğini ancak bu isimlerin uydurma olduğunu dile getiren Aydoğan, "İsim verirsem serbest kalırım diye düşündüm. Bu kişileri hatırlamıyorum. Gazeteden okuyup yurt dışına kaçtığını duyduğum bir ismin telefonuma ByLock yüklediğini söyledim. Doğru değildir. ByLock kullanmadım, yüklemedim. Sağlık sorunlarım var. Kaçma, delil karartma şüphem yok. Tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık avukatı Onay ise atılı suçlamaları kabul etmediğini anlatarak, kaçma ve delilleri karartma şüphesi olmadığı, sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle müvekkilinin tahliyesini talep etti.

"Tanımadığım birisinin ismini verdim"

Sanık Fatih Ertaş, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. ByLock kullanmadığını belirten Ertaş, soruşturma kapsamında ifade verdiğinde Ertuğrul isimli birinin adını söylediğini anlattı.

Böyle birisinin bulunmadığını ifade eden Ertaş, "Cumhuriyet savcısının soruları üzerine adres olarak evimin güzergahındaki adresi gerçek olmadığı halde söyledim. Bu kişinin telefonuma ByLock yüklemesi söz konusu değildir. ByLock kullanmadım. Atılı suçları işlemedim. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanık avukatı Fatih Dişçi ise suçlamaları kabul etmediklerini dile getirerek, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak, kaçma ve delilleri karartma şüphesi olmadığı gerekçesiyle müvekkilinin tahliyesini talep etti.

6 TAHLİYE, 7 TUTUKLULUK

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Harun Karaşahin, Bestami Genç, Haydar Yıldırım, Fatih Cengiz, Coşkun Aydoğan, Fatih Ertaş, Murat Kaya'nın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.