FETÖ davasında ilginç ifade:"Uganda'nın ananasını ve Nil Nehri'ni merak ettim"

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) üye olmak suçundan yargılanan üç kişiden biri 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılarak adli kontrol şartıyla tahliye edildi, diğer sanıklar ise beraat etti.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Savaş Tosun, tutuksuz yargılanan eşi Demet Tosun ve Hamit Mehmet Ünsal ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatının ardından Bank Asya'daki hesabına yüklü miktarda işlem gerçekleştirdiği, nedenini açıklayamadığı Uganda seyahati yaptığı, HTS raporunda hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işlem uygulanan kişilerle telefon görüşmelerinin tespit edildiği gerekçesiyle tutuklu sanığın cezalandırılması istendi.

Savunmasını yapan Tosun, hakkındaki suçlamaları reddederek söz konusu terör örgütüne üye olmadığını öne sürdü.

Tosun, kapatılan Bank Asya'daki hesap hareketlerinin yüklü miktarda olmadığını iddia etti. Amcasına 45 bin liralık borcunu ödemek için bu bankada hesap açtırdığını ve paralarını burada biriktirdiğini ileri süren Tosun, bankadaki işlemlerinin örgütsel bir tavır olmadığını savundu.

Kapatılan Sızıntı dergisine kimseyi abone yapmadığını ve kendisinin abone olmadığı iddiasında da bulunan Tosun, HTS kayıtlarında telefon görüşmesi tespit edilen kişilerle iş gereği görüştüğünü ileri sürdü.

- "Uganda'nın ananasını ve Nil Nehri'ni merak ettim"

Savaş Tosun, hakimin daha önce yurt dışına gidip gitmediğini sorması üzerine, "2012'de ailemle Bosna'ya gittim. Bir kere de Uganda'ya gittim. 2015'te eşimle Uganda'ya gidecektik ama eşimin sağlık problemleri nedeniyle tek başıma gittim." diye konuştu.

Hakimin, "Uganda'nın turistik nesi var, neyi görmek için gittin?" sorusuna sanık, "Ananası meşhur, Nil Nehri var. Onları görmek için gittim." yanıtını verdi.

Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısının, "Eşinin sağlık problemi varken sen Uganda'ya ananas görmeye mi gittin?" sorusunu yöneltmesinin ardından Savaş Tosun, "Daha önceden rezervasyon yaptırmıştık, o yüzden iptal ettirmedim." dedi.

Demet Tosun da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.

Hamit Mehmet Ünsal ise Savaş Tosun'u eskiden çalıştığı firmada sıfır araç satışı yaptığı için tanıdığını, Sızıntı dergisine abone olması onun kendisine ısrarcı olduğunu belirterek, "7 Sızıntı dergisini toplu olarak 'Bunlar sana geldi' diyerek bana vermişti, başka dergi almadım." ifadesini kullandı.

Daha sonra esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, Savaş Tosun'un "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını, diğer sanıkların ise delil yetersizliği nedeniyle beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Savaş Tosun'un 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çaptırılmasına ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.