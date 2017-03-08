Fetö devşirdiği çocukları askeri okullara yerleştirmiş

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi askerler ve askerlerden sorumlu sivil yapılanma içerisinde oldukları iddiasıyla başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan bir kısım şüphelilerin, küçük yaşta devşirdiği çocukları evlerde sınava hazırlayıp askeri okula yerleştirdikleri, buradan mezun olduktan sonra örgüt içerisinde "hususi" dedikleri şahıslara devrettikleri kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcıvekili İsmail Uçar'ın koordinesinde Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen iki soruşturma kapsamında, asker ve sivillerin yer aldığı 145 kişi hakkında gözaltı, arama, el koyma ve inceleme kararı çıkarıldı.

Kocaeli'den 3 kişiye gözaltı kararı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, birinci soruşturma kapsamında, 40'ı İstanbul, 5'i Ankara, 3'ü Kocaeli ile İzmir, Malatya, Aksaray, Kayseri'de ikişer kişi, Çanakkale, Ordu, Hakkari, Afyon, Düzce, Bursa, Tekirdağ, Antalya, Bartın ve Kastamonu'da birer kişi olmak üzere toplam 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Şüphelilerin tümünün asker şahıs olduğu ve bu şahısların tümünün örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu, bir kısmının örgüt içerisinde faaliyetlere katıldığı, kimisinin de örgüt içerisinde "ağabey" konumda bulunduğu bildirildi.

"Doktor", "Hususi", "BBTM"

İkinci soruşturmanın ise örgüt içerisinde muvazzaf subaylarla irtibatlı "eyalet ağabeyi", "Büyük bölge talebe mesulleri" adı verilen (BBTM), "ev ağabeyi" görevini yürüten şahıslara yönelik olduğu öğrenildi.

Bu dosya kapsamında ise 29'u İstanbul, 26'sı Kahramanmaraş ile Ankara, Elazığ, Malatya'da ikişer, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Elazığ, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Zonguldak'ta birer kişi olmak üzere 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin büyük çoğunluğunun "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilirken, bir kısım şüphelinin Anadolu'nun çeşitli vilayetlerindeki ikamet eden aileleri ikna ederek, çocuklarını İstanbul'a getirip devşirdikleri, söz konusu bu kişilerin İstanbul'daki örgüt evlerinde sınavlara hazırlanıp askeri liseye yerleştirdikleri öne sürüldü.

Şüphelilerin okula yerleştirdikleri öğrencilerin takibini örgüt içerisinde "doktor" denilen şahısların yaptığı, öğrencilerin mezun olduktan sonra yine örgüt içerisinde mahrem yapılanmalardan sorumlu olan "hususi"lere devrettikleri iddia edildi.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, alınan ifadeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda gözaltı sayısının artabileceği de öğrenildi.

Bu arada iki soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısının 60'a yükseldiği bildirildi.