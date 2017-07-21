FETÖ elebaşı Gülen'in akrabası Kocaeli'de yargılanıyor

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeninin kızı Şuheda Gülen ile Ebru Dursun'un yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu sanıklar Şuheda Gülen ve Ebru Dursun ile avukatları katıldı.

Duruşmada tanık E.Y'nin Gülen'le ilgili teşhisi ve beyanları okundu. Bunun üzerine söz verilen Gülen, Yankı Derneğinin İngilizce kursuna gittiğini belirterek, E.Y'nin kendisini burada görmüş olabileceğini kaydetti.

Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, atılı suçun vasfı ve müeyyidesi dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Gülen'in avukatı Kureyş Bilgiç de teşhisin CMK'ya uygun olarak yapılmadığını ileri sürerek, müvekkilinin evlerde kalmasının dışında örgütle bir bağı olmadığını savundu.

Müvekkil sanığın öğrenci olduğunu ve 1 yıldır tutuklu bulunduğunu dile getiren Kureyş, Gülen'in tahliyesini talep etti.

Sanık Dursun'un avukatı Sırma Bengüer Kurt ise müvekkilinin 1 yıldır tutuklu olduğunu anlatarak, toplanan delillerin müvekkili lehine olduğunu iddia etti.

Dursun'un üniversite öğrencisi olduğunu ve gelecek eğitim-öğretim döneminde okula kaydını yaptıramazsa mağduriyet oluşacağını aktaran Kurt, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Sanık Gülen de önceki beyanlarını tekrar ederek, avukatının savunmasına katıldığını söyledi.

Sanık Dursun ise yazılı savunma yapacağını kaydetti.

Mahkeme heyeti, bir başka tanık E.Ç'nin duruşmaya zorla getirilmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunun bir tanığın "Kanarya Apartmanı'nda FETÖ'ye ait bir ev olduğu, içerisinde dokümanlar bulunduğu ve evdeki şahısların kaçmaya çalıştığı" ihbarında bulunduğu belirtiliyor.

İhbar üzerine söz konusu eve düzenlenen operasyonda Şuheda Gülen'in apartmandan çıktığı sırada, Ebru Dursun ile Fildişi Sahili uyruklu A.A'nın da evde gözaltına alındıkları kaydedilen iddianamede, adreste yapılan aramada elebaşı Fetullah Gülen'in kitapları, örgüte ait çok sayıda doküman, örgüt bünyesindeki evlerin adresleri ve evlerde kalanların kimlik bilgilerinin bulunduğu bilgisine yer veriliyor.

Şuheda Gülen'in çantasından 32 evin dış kapı anahtarı, 2 adet 1 dolar, 2 tornavida ve kapı kilitleri ele geçirildiği aktarılan iddianamede, Şuheda Gülen'in ByLock kullandığını itiraf ettiği ve örgüt içerisinde sözde "büyük talebe ablası" olarak görev yaptığının tespit edildiği ifade ediliyor.

İddianamede, sanıklar hakkında "terör örgütü kurmak ve yönetmek", "terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla çeşitli oranlarda hapis cezaları isteniyor.