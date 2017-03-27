FETÖ elebaşı Gülen'in amcasının oğlu: "Gülen’i en son..."

Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan FETÖ lideri Fetullah Gülen’in amcasının oğlu Şemsettin Gülen hakim karşısına çıktı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Fetullah Gülen’in amcasının oğlu Şemsettin Gülen hakim karşısına çıktı. 4’üncü Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şemsettin Gülen ve avukatı Nurcan Özlen katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Şemsettin Gülen, terör örgütü elebaşını en son 1997 yılında gördüğünü söyledi. Sanık Gülen, "Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. İddia edildiği gibi FETÖ/PDY terör örgütünün kullandığı Kakao Talk isimli programını kullanmış değilim. Evimde Fetullah Gülen’a ait ele geçirilmiş ses kayıtları ve metinler bana ait değildir. Ben Başiskele’de tapu kaydı eşime ait olan 2 buçuk katlı evin en üst katında oturuyorum. Benim altımdaki normal katta oğlum Y.E. Gülen, en alt katta ise kiracım oturuyor. Kendim emekliyim. Ama gözaltına alınmadan önce Eskişehir’de makine kurma işini yapan şirkette sigortalı olarak çalışıyordum. Gözaltına alınmadan bir hafta önce Eskişehir’de idim. Büyük oğlum A. Gülen Bursa’da oturur. Ben gözaltına alınmadan bir hafta önce Eskişehir’de iken oğlum A. Gülen evime gelmiş, suça konu dijital materyalleri evde bırakmış ve Bursa’ya gitmiştir. Kendisi Bursa’da tutukludur. Ben Kakao Talk isimli programı kullanmadım. Fetullah Gülen benim öz amcamın oğludur. Kendisini en son 1997 yılında gördüm. Ben eski bir cep telefonu kullanıyorum. Cep telefonlarından pek anlamıyorum. Öyle bir programı yüklemedim” dedi.

Soyadını değiştirmek istediğini söyledi

Sanığın avukatı Nurcan Özlen ise, "Müvekkilimin Fetullah Gülen ile akrabalık ilişkileri dışında hiçbir bağı yoktur. Biz tutuklandıktan sonra cezaevinde kendisi ile görüştüğümüz halde böyle bir suçlama ile karşı karşıya olduğundan utandığını ve soyadını değiştirmek istediğini söylemiştir. Müvekkilimin dijital materyalleri kullanacak cep telefonu dahi yoktur” dedi.

Şemsettin Gülen’in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, ilgili GSM şirketine dijital materyaller için yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı 23 Mayıs tarihine erteledi.