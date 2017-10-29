‘’FETÖ hareketinde dini afyonculuk, cincilik ve hurafecilik vardır’’

Oturum başkanı Prof. Dr. Ramazan Biçer, “Fetö dinle alakası olmayan dini söylemler ile dini kullanan bir yapıdır” dedi. Oturuma dinleyici olarak Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü de katıldı.



“CEMAATİN 200’E YAKIN YÜZÜ VARDIR”

Milli İrade Salonunda gerçekleşen oturumda Edinburgh Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hasan Yücel Başdemir, “15 Temmuz Sürecindeki Fetö’nün Epistemik Stratejileri” konulu tebliğini sundu. Başdemir, “Fetö yapılanması kainat imamı söylemiyle kainatın efendisi rolüne, abla ve abilerle sahabe rolüne soyunmuştur. Cemaatin 200’e yakın yüzü vardır” dedi. Başdemir daha sonra cemaat yapılanmalarının nasıl suç örgütleri haline dönüştüğünü ve dar grup epistemolojisini anlattı.



“FETÖ, İŞID’IN BAŞKA BİR VERSİYONUDUR”

Oturumdaki bir diğer konuşmacı olan Yrd. Doç. Dr. Abdullah İnce, “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Dini Gruplar” konulu tebliğini sundu. İnce, ”Resmi ve sivil dini kurumlar hiçbir zaman siyasi otoritenin üstünde olmamıştır. Dinler arası diyalog söylemiyle Fetö dinin, İslam’ın temsilcisi olarak lanse etmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı her zaman gruplara mesafeli yaklaşmıştır. Hiçbir grup kendini dinin temsilcisi olarak göremez. Fetö, İşıd’ın başka bir versiyonudur. Fetö dini duyguları istismar eden pragmatist bir yapıdır. Allah’ı ve Peygamberi istismar etmiştir. İslami kavramların içini boşaltarak yorumlamışlardır. Siyasette seçilmeden muktedir olmak istemiştir. Gülenist yapının en önemli özelliği mesihçi bir algının olmasıdır. Dokunulmazlık atfederler. Hareketin kendisi kutsallaştırılmıştır. Hala niye vazgeçmiyorlar? Çünkü seçilmiş olduklarına inanıyorlar” dedi. İnce daha sonra, “Diğer grupların dini bir eğitim süreçleri vardır. Mesela biri hadis konusunda bir diğeri tefsirde ağırlıklı olarak eğitim verirler. Fetö yapılanmasında ise tek kaynak Fetö’nün kendisidir. Diyanet’te öncelikli kaynaklar Kuran ve Sünnettir” dedi.



“BİR DİNİ EN KOLAY DEJENERE ETMENİN YOLU İTİKADİ SİSTEMİ BOZMAKTIR”

Son konuşmacı olan Yrd. Doç. Dr. Hülya Terzioğlu ise “Fetö Hareketi Sahih İtikadın Neresinde” konulu bir konuşma yaptı. Terzioğlu, “Fetö hareketinde dini afyonculuk, Kur’an’ın anlaşılmasında usulsüzlük ve ilkesizlik vardır. Ayrıca cincilik ve hurafecilik mevcuttur. Bir dini dejenere etmenin en kolay yolu itikadi sistemi bozmaktır. Aklı ve iradesi ipotek altına alınmış zavallı birer insan topluluğu ortay çıkarmıştır. Mesajları hep sübliminal olarak vermiştir. Hiç bir din adamı masum tartışılmaz ve imtiyazlı değildir” dedi.



İLYAS ŞEKER SERTİFİKA VERDİ

Oturumun son soru cevap bölümünde Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü ve diğer dinleyiciler sorularını sordular. Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker İse katılımcılara sertifikalarını verdi.

