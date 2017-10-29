‘’FETÖ her ülkede farklı bir yapıya bürünen siyonist bir yapıdır’’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu’nun son gününde "Uluslararası Suç Örgütleri” konulu oturum yapıldı. Oturuma İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. İdil Tunçer Kılavuz başkanlık etti.



FETÖNÜN ARKA PLANI VE DIŞ DESTEKÇİLERİ

Milli İrade Salonunda gerçekleşen oturumda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Nazm ül İslam ilk konuşmacı oldu. Dinleyicilerin talebi üzerine tebliğini İngilizce olarak sunan İslam, ”Tarih Türkiye’de ordunun siyasete ve siyasal iktidara güçlü bir ilgi ve etkisinin olduğunu göstermektedir. Ancak AK Parti ve benzer şekilde diğer önemli siyasal partilerin kararlı ve etkili politikalarıyla ordunun sivil siyaset üzerindeki etkisi 2002’den itibaren büyük oranda engellenerek sivil hayat genişletildi. Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi sivil siyasetin askeri güç karşısında dirayetini gösteren muazzam bir gelişmeye sahne oldu” dedi. İslam daha sonra FETÖ’nün 15 Temmuz başarısız askeri girişimi, FETÖ’nün arka planı ve üyelerinin ordu içindeki rolü ve dış destekçilerini analiz etti.



FETÖ MUTANT BİR YAPIDIR

Oturumdaki bir diğer konuşmacı Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden Prof. Dr. Metin Boşnak, “FETÖ siyonist bir yapıdır’’ diyerek konuşmasına başladı. Boşnak, ‘’Ülkemizde bu yapının ızdırabını çeken çok oldu. Bu yapı mutant bir yapıdır. Devamlı olarak kendini değiştirebilmektedir. Her ülkede farklı bir yapıya bürünebiliyor. Azerbaycan’da farklı Rusya’da farklı. Arap Baharı da Atlantik ötesi bir operasyondur. Ortadoğu’da Osmanlı’dan sonra kan durmamıştır. FETÖ kendine fayda sağlayacak herkesle işbirliği yapmak istemiştir. Kimin hangi görüşte olduğu ile ilgilenmemiştir. Bu yapı hiçbir zaman kendi hakkında konuşmamış, kendini çok iyi kamufle etmiştir. Örgüt üyelerine göre Gülen, her şeyi bilir. FETÖ’nün mantığında haram-helal, doğru-yanlışın bir anlamı yoktur. Sadece kendilerine fayda sağlayıp sağlamadığı ile ilgilenirler. FETÖ kendisi hakkında eleştirel yazı yazanları ya devlet düşmanı ya da kafir olarak lanse etmiştir” şeklinde konuştu.



SERTİFİKALAR VERİLDİ

Milli İrade Salonu’ndaki gerçekleşen oturumda son konuşmacı olarak Rusya Hukukçular ve Noterler Akademisi’nden Dr. Mekhti Shamatovich Sharıfov katıldı. Sharıfov, ”Devlet egemenliğinin sağlanması yalnızca devletin siyasal sistemin unsurları ve sivil toplum kuruluşlarıyla etkileşim problemlerini değil aynı zamanda antisosyal organizasyonlar ile özellikle de organize suçla olan ilişkilerini de içerir. Organize suç aktif olarak siyasi sistem unsurlarıyla etkileşime girer. Örgütlü suçun ortaya çıkardığı tehdit suçların uluslar üstüleşme ile de bağlantılıdır” şeklinde konuştu. Tebliğ sunumlarının bitimiyle katılımcılara sertifikaları verildi.

