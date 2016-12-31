FETÖ operasyonunda 10 kişi serbest

ByLock kullandıkları iddiasıyla dün adliyeye sevk edilen 10 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY operasyonları kapsamında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu soruşturmalar kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 10 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadeleri alınan 6'sı kadın 10 şahıs, dün (cuma) adliyeye sevk edildiler. Örgütün kriptolu haberleşme programı ‘Bylock’ kullandıkları iddia edilen şüpheliler akşam saatlerinde devam eden sorgulamalarının ardından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kerim YAVUZ