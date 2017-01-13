FETÖ sanığı avukat: “Tek bir örgüte üyeyim o da..."

FETÖ\PDY soruşturması kapsamındaki ilk duruşmada Avukat Sait Yılmaz yargılandı. Yılmaz duruşmadaki savunmasında “Tek bir örgüne üyeyim o da Kocaeli Barosu dur” dedi. Dava 6 Mart tarihine ertelendi.

İLK DAVA GÖRÜLDÜ

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ilimizde yapılan operasyonlarda 676 kişi tutuklanmış, 624 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, bu soruşturma kapsamında hazırladığı ilk iddianameyi tamamladı, mahkeme süreci bugün başladı. FETÖ/PDY kapsamında ilimizde ilk duruşma bugün Kocaeli 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Saat 10.00 da başlayan duruşma yaklaşık iki saat devam etti. FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan ve bylock kullandığı iddia edilen avukat Sait Yılmaz yargılandı.

Tutuklu avukat Sait Yılmaz, KHK ile kapatılan Kimse Yok mu Derneği'nin de avukatlığını ve ilimizde dinleme davası olarak bilinen duruşmada avukatlık yapmıştı.

ÇEVİK KUVVET HAZIR BEKLEDİ

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanığın çok sayıda yakını destek olmaya geldi. Yoğun kalabalık sebebiyle duruşma salonunda oturacak yer kalma. Duruşma salonunun kapısı duruşma boyunca açık kaldı. Öte yandan FETÖ\PDY soruşturması kapsamında ilk duruşma sebebiyle emniyet geniş güvenlik önlemleri aldı. Duruşma koridorlarında ve davada çevik kuvvet ekini hazır bekledi.

İDDİANAME OKUNDU

Duruşmada Fethullah Terör örgütüne üye olmak ve ByLock kullandığı öne sürülen tutuklu yargılanan sanık Sait Yılmaz hakkında iddianame okundu. Yılmaz avukatlığını Murat Altun ve Raci Uyanık yaptı. iddianame de Sait Yılmaz'ın Bank Asya da hesap açtığı ve hesaba yüklü miktarda para girişi olduğu , örgüt üyeleri irtibat da olduğu ve Bylock haberleşme programının kullandığı örgüt üyesi olan Fuat Canbay’ın verdiği ifade yer aldı. Özeti okunan iddianamenin ardından söz alan Sait Yılmaz iddianame usulüne uygun olmadığı ve kabul etmediğimiz için savunma yapacağını söyledi.

EVLİ 3 ÇOCUK BABASI

Sanık Sait Yılmaz’ın avukatı Murat Altun, duruşmanın SEGBİS(Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile kayıt altına alınmasını talebi mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi. Sanık Sait Yılmaz duruşmada ki ifadesinde şunları söyledi: “Evli 3 çocuk babasıyım. Eşim şu an hamile. 4’üncü çocuğumuzu bekliyoruz. Ağrılıyım. Kocaeli Barosu’na kayıtlı avukatım. Trafik cezası dışında her hangi bir ceza almışlığım yoktur. Tutuklandığım gün ofisimdeydim. Eşim aradı eve polislerin geldiğini söyledi. Arama yapacaklarını ve göz altı karar olduğunu söyledi.

İNSANLIK DIŞI MUAMELE GÖRDÜM

15 dakika içinde eve geldim. Evde arama yapıldı. Ellerime kelepçe vuruldu. 8 gün boyunca sorgusuz sualsiz nezarette tutuklu kaldım. Emniyette beni darp etmediler ama söz ve tavırlarla insanlık dışı muamele yaptılar. Kandıra’da kaldığım cezaevi 8-10 kişilik ama 26 kişi bir odada tutuluyoruz. Cezaevinde avukatımla görüşme süresinde kısıtlama getirildi. Mağdur durumdayım. Kaçacak durumda değilim. Suçsuzum ve tutuksuz yargılanmak istiyorum.Deliller mutlak deliller değildir, bylock raporu dediğiniz rapor imzasız kağıt parçasıdır. HTS (Historical Traffic Search) inceleme tutamağı ben gözaltına alınmadan önce alınmış. Banka inceleme tutanağındaki belgeler yetersizdir.

DİKKAT BOZUKLUĞU YAŞADI

Öte yandan sanık Sait Yılmaz, duruşma boyunca dikkat eksikliği yaşadı. Sürekli arkasına dönerek salonda bulunan yakınlarına baktı. Mahkemede söz alan Sanık Sait Yılmaz'ın Avukatı Raci Uyan,” Müvekkilimin FETÖ ile hiç bir ilgisi bulunmamaktadır. Tahliyesini istiyoruz. Üzerine atılan suçları kabul etmiyoruz. Somut deliller yok . Bylock un tek başına delil olarak kabul edilemeyeceğine dair İstanbul Başsavcılığında bir karar var” diye konuştu.

DAVA ERTELENDİ

Sait Yılmaz ardından söz alarak şunları söyledi: “Bylock kullandığı suçunu kabul etmiyorum. Eve polislerin geldiğini duyar duymaz eve gittim. Benim suçum olsa kaçardım. Buna rağmen kaçmadım. Fırsatım vardı eve gittim. Delilleri yok ettiğim söyleniyor. Hangi delilleri yok edeceğim. Benim bu raporları değiştirme imkanım var mı. Fuat Canbay’ı tanımıyorum. Tek bir örgüne üyeyim oda Kocaeli Barosu dur. Ben serbest avukatım herkesi savunma hakkım var bu suç mudur? Hukuka aykırı toplanan delillerdir tahliyemi istiyorum. Yukarıda Allah var suçlu değilim” Karar vermek için 5 dakika ara veren mahkeme heyeti tutuklu sanık Sait Yılmaz’ın tutuklunun halinin devamına karar verirken, duruşmayı Bank Asya’ya yazı yazılması, Bylock kullandığına dair emniyete yazı yazılmasına karar vererek 6 Mart tarihine erteledi.

Çiğdem ARMAĞAN