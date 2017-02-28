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FETÖ sanığı emniyet müdürüne hapis cezası

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FETÖ sanığı emniyet müdürüne hapis cezası
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçlamasıyla yargılanan emekli emniyet müdürüne 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hakan Başkal ve avukatı Murat Yılmaz katıldı. Kimlik tespitinin ardından sanığa hakkındaki iddia ve suçlama hatırlatıldı. Başkal, savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddederek, ByLock indirmediğini ve kullanmadığını ileri sürdü. 

Evindeki arama sırasında el konulan cep telefonunu 1,5 yıldır kullandığını dile getiren Başkal, "Telefonu ikinci el olarak aldım fakat nereden aldığımı hatırlamıyorum. Eğer yapılan incelemede ByLock tespit edilmişse benden önceki sahibi indirmiş olabilir." ifadelerini kullandı. 

Başkal, FETÖ terör örgütüyle hiçbir ilişkisi olmadığını savunarak tahliyesini istedi.

Duruşmada, mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı Hasan Gündüz, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasından 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Başkal'ı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarı değerlendirilen sanığın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verildi.

- İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı", "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

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