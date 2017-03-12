"FETÖ sanıklarından sonuna kadar davacıyım"

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı koyarken şehit düşen Emrah Sapa'nın eşi Ayşe Sapa, FETÖ sanıklarının ifadelerine inanmadığını belirterek, "Ben yaşadığım sürece şikayetçiyim ve davacıyım." dedi.

Başiskele ilçesinde yaşayan Ayşe Sapa (27) yaptığı açıklamada, eşiyle Ordu'da tanıştıklarını ve 2011 yılında evlendiklerini söyledi.

Evlendikten sonra Ankara Kazan'da oturduklarını anlatan Sapa, eşinin kaynakçılık yaparak geçimini sağladığını ifade etti.

Hain darbe girişiminden bir gün önce Ordu'ya ailesinin yanına gittiğini aktaran Sapa, "Sürekli birbirimize hakkımızı helal ettik son akşam. 'Yola falan çıkıyorum.' dedim, helalleştik." ifadesini kullandı.

Darbe girişimi akşamı gece 01.00'e kadar eşiyle mesajlaştığını aktaran Sapa, şöyle devam etti:

"Evde televizyonumuz bozuktu, darbe girişimini eşim bize haber verdi. 'Vatanımı korumak için gerekirse canımı veririm, ben çıkacağım sokaklara. Herkesin ışıkları açık, benim sokağa çıkmam lazım.' dedi. Abdestini alıyor, Yüksel diye bir arkadaşı var, onun yanına gidiyor. Aradığımda 'Belediyenin önündeyim, sen merak etme, birazdan eve geçeceğim. Allah'ın izniyle bir şey olmaz' dedi. Bana en son gece 01.30'da mesaj atmış, 'Ben evdeyim yatıyorum.' demiş. Ben evdeyim dediğinde halbuki evde değildi. İlk başta havalimanına gidiyor, daha sonra Akıncı Üssüne gidiyor. Akıncı Üssünde şehit oluyor."

Sapa, eşinin sosyal medya hesabına "Cumhurbaşkanım Anadolu evlatları bütün talimatını bekler, emrindeyim." yazdığını belirtti.

- "Ben yaşadığım sürece şikayetçiyim ve davacıyım"

Sabaha karşı eşine telefonla ulaşamadığını dile getiren Sapa, şunları söyledi:

"Saat 06.00'dan 08.00'e kadar sürekli arıyorum. Benim telefonuma bir polis mesaj attı, 'Ayşe Hanım Kazan'daysanız hemen hastaneye gelin.' Sonra numarayı geri aradım, eşiniz karşıdan karşıya geçerken trafik kazası geçirmiş' dediler, hemen yola çıktık. Sonra acı haber geldi. Meğer eşim, Akıncılar 4. Ana Jet Üs Komutanlığında şehit olmuş. Ben yaşadığım sürece şikayetçiyim ve davacıyım. Sonuna kadar davacıyım. Sadece benim canım yanmadı, benim gibi kaç kişinin canı yandı. Onların da evlatları var, onların da eşleri vardı, onlara da yazık."

FETÖ sanıklarının ifadelerine değinen Sapa, "Onların verdikleri ifadelere inanmıyorum. Bilerek bunu yapmaya kalktılar. Bu yaptıklarını çeksinler." diye konuştu.

- "Eşimle gurur duyuyorum"

Ayşe Sapa, çok zor günler yaşadığını, 31 yaşında şehit olan eşini çok özlediğini belirterek, "Vatan sağ olsun diyorum, duadan başka Kur'an-ı Kerim'den başka yapacak bir şey yok. Sadece dua etmekten başka yapacak bir şey yok, elden başka yapacak bir şey gelmiyor. Eşim 'gerekirse vatan için canımı veririm' derdi, o yüzden vatan sağ olsun. Önceden de diyordu, 'Şehit olmak istiyorum.' diye. Cumhurbaşkanımız sağ olsun bayrak ve Kur'an-ı Kerim hediye etti." şeklinde konuştu.

Eşinin adının Ordu'da ve Kocaeli'de okullara verildiğini hatırlatan Sapa, "Gurur verici, eşimle gurur duyuyorum. Çok güzel şeyler bıraktı, sağ olsun. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin." dedi.

Sapa, kendilerini yalnız bırakmayan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Başiskele Kaymakamı Atila Kantay'a da teşekkür etti.