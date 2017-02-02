FETÖ soruşturmasında 1 hakim adayı, icra müdürü ve katip yargılandı

Kocaeli'de, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan hakim adayı Mustafa Emrah Uzuner ile katip Feyza Hilal Tunçel, Bylock kullanmadıklarını belirtirken, icra müdürü ise savunması için süre istedi.

Mahkeme 3 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen tutuklu stajyer hakim ve 2 adliye personelinin yargılandığı davaların görülmesine başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan ve meslekten ihraç edilen eski stajyer hakim Mustafa Emrah Uzuner ile avukatı Ersayın Işık katıldı.

Sanık Uzuner, hakkındaki suçlamaları reddederek, telefonuna ByLock yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürdü.

İddianamede bahsi geçen terör örgütü üyeliğinin ne zaman gerçekleştiğinin belli olmadığını ifade eden Uzuner, hangi eyleminin suç teşkil ettiğini öğrenmek istediğini kaydetti.

Avukatı Işık da müvekkili Uzuner'in ByLock indirmediğini ve kullanmadığını öne sürerek, programın şu anda da indirilebildiğini savunarak buna ilişkin hazırlattığı teknik raporu mahkemeye sundu.

Işık, müvekkilinin tutuklu kaldığı süre ve delilleri karartma durumu olmaması dolayısıyla tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, ByLock raporu ile dijital verilerin yeniden istenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

- Tutuklu sanık Ertan Dönüş

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki diğer duruşmaya da aynı suçtan tutuklu eski icra müdür yardımcısı Ertan Dönüş ve avukatı Nazlı Ayça Yabacı katıldı.

Duruşmada Dönüş'ün evinde yapılan aramada bir MP3 çalarda örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in vaazlarının bulunduğu aktarıldı.

Sanık Dönüş, hakkındaki suçlamaları reddederek, telefonuna ByLock yüklemediğini ve kullanmadığını ileri sürerek, tahliyesini talep etti.

Avukat Yabacı ise müvekkilinin 6 aydır tutuklu olduğunu ifade ederek, delilleri karartma ve kaçma şüphesi olmadığı için tahliyesini istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, ByLock raporu ile dijital verilerin yeniden istenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Tutuklu sanık Feyza Hilal Tunçel

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki diğer duruşmaya da aynı suçtan tutuklu Feyza Hilal Tunçel ile avukatı Gökay Seferoğlu katıldı.

Sanık Tunçel, hakkındaki suçlamaları reddederek, telefonuna ByLock yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürdü.

İddianamede kendisiyle ilgili bahsi geçen hattın telefon değil, modem hattı olduğunu belirten Tunçel, "Onu cep telefonu olarak kullanmadım. Modeme 10 kişi bağlanabiliyordu. Bunu her yerde kullanıyordum. Şifreli de değildi. Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgüt üyeleriyle irtibatım ve iltisakım yok." ifadesini kullandı.

Avukatı Seferoğlu da ilgili numaranın modem hattı mı yoksa telefon hattı olarak mı kullanıldığının operatör şirketine sorulmasını istedi.

Modem hattının başkaları tarafından da kullanılabildiğini ifade eden Seferoğlu, bu durumun ilgili ByLock raporunu kabul ettikleri anlamına gelmediğini kaydederek, müvekkilinin delilleri karartma ve kaçma şüphesi olmadığı için tahliyesini talep etti.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, ByLock raporu ile dijital verilerin yeniden istenmesine, ilgili numaranın modem mi yoksa telefon hattı olarak mı kullanıldığının sorulmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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