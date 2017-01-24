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FETÖ soruşturmasında yeni tutuklamalar

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FETÖ soruşturmasında yeni tutuklamalar
Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’na yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 11 Ocak’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 5'inin geçtiğimiz cuma günü adliyeye sevk edildi.

4 TUTUKLAMA

Şüphelilerden 4'ünün tutuklandığı,1 kişinin adli kontrol ile serbest kaldığığı 7 kişinin ise hala gözaltında bulunduğu öğrenildi. 2 kişinin de operasyon kapsamında firari olarak arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan 12 kişinin örgütün haberleşme sistemi olan "ByLock’’ kullandıkları tespit edildi.

Kerim YAVUZ
 

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