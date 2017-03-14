FETÖ tutuklusu polis iddiaları reddetti

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan ve meslekten ihraç edilen polis memuru Bilal Çatak'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, polis memurluğundan ihraç edilen tutuklu sanık Bilal Çatak ile avukatı hazır bulundu.Terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti.

Ailesinin ekonomik ve sosyal bakımdan zor durumda olduğunu belirten Çatak, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın ByLock raporunun yeniden sorgulanmasına ve tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın "örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı", "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.