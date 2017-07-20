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FETÖ üyesi olduklarını itiraf ettiler

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FETÖ üyesi olduklarını itiraf ettiler
Tüm ülkede FETÖ operasyonları sürerken, TSK içinde gizlenmeyi başaran 22 FETÖ’cü asker gözaltına alındı. Askerler FETÖ üyesi olduğunu itiraf etti.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında;  Silahlı Terör Örgütü üyesi ve yöneticisi olmak suçlarından 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 5 teğmen ve 13 astsubay hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Kocaeli merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 5 şüpheli daha yakalandı. Böylelikle gözaltı sayısı 22'ye çıktı. 

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
15 Temmuz günü   gözaltına alınan şüphelilerden, şimdiye kadar 5’inin emniyette  verdiği ifadelerinde örgüt üyesi olduklarını kabul ederek itirafçı oldukları öğrenildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyon ile aralarında daha önce meslekten ihrac edilen 1 binbaşı ve 1 astsubayın bulunduğu, ayrıca halen TSK çatısı altında  görev yapan 20  subay   Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Tekirdağ, Ankara, Erzurum, Niğde, Aydın, Şırnak, Sinop, Diyarbakır, Muğla, Malatya ve Balıkesir illerin de  gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınmştı.  

İTİRAF ETTİLER
Şüphelilerin emniyette ifadeleri alınırken, bazı subayların FETÖ üyesi olduklarını itiraf ettikleri öğrenildi itirafçı olan 5 kişinin vermiş olduğu  ifadeler doğrultusunda,  TSK’da, FETÖ’ye yönelik yeni operasyonların düzenleneceği öğrenildi.

Kerim YAVUZ
 

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