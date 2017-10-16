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FETÖ'den 12 asker adliyede

FETÖ'den 12 asker adliyede

Kocaeli'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 asker, adliyeye sevk edildi.

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4'ü meslekten ihraç edilen 21 asker, gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrası 21 askerden 12'si 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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