FETÖ'den 14 kişi hakim karşısına çıktı

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu 10 sanık ile avukatları katıldı.
Duruşmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirtilen, "silahlı terör örgütüne üye olma", "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" ve Körfez ilçesinde bir iş adamından baskı kurarak FETÖ için himmet istenmesi, verilmeyince operasyon düzenlenmesiyle suçlanan sanıklar hakkındaki iddianame okundu.
İddianamenin okunmasının ardından ilk savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadıklarını, kimseden himmet istemediklerini öne sürerek, tahliyelerini talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Selahattin Gülseren ve Osman Özmen'i, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye etti.
Diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, tüm sanıkların mal varlıklarına konulan tedbiri kaldırarak, duruşmayı erteledi.
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