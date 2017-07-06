  • BIST 100.627
  • Altın 142,592
  • Dolar 3,6183
  • Euro 4,1307
  • Kocaeli 15 °C

FETÖ'den 24 sanık hakim karşısına çıktı

»
FETÖ'den 24 sanık hakim karşısına çıktı
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılananların da bulunduğu 7'si tutuklu 24 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlamalarının yöneltildiği 7'si tutuklu, 24 sanık ile avukatları katıldı.

İlgili kurumlardan istenen yazılara gelen yanıtların zapta geçirilmesinin ardından duruşmada söz verilen ve örgütte "sultan baba" olarak adlandırılan gruptan oldukları iddia edilen sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme başkanı, tutuksuz sanıklardan R.İ. ve O.Ş'nin ByLock içeriğinin geldiğini belirterek, yeni geldiği için mesajlaşma içeriklerini inceleyemediklerini, bu yüzden sorgulamayı gelecek celse yapmalarının daha uygun olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar M.Ç, T.F.D, A.S, M.Ç, E.K'nin adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmesine, dosyaya eklenen ByLock içeriklerinin incelenmesine, dijital materyallere ilişkin güncel sorgu raporunun istenmesi ve eksik raporların beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Bu haber toplam 219 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 81 ilde dev zehir operasyonu05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:55
  • Şüpheli kişinin üzerinden bakın ne çıktı?05 Temmuz 2017 Çarşamba 18:41
  • DEAŞ'lı teröristlerin büyük planı, polis sayesinde bozuldu05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:03
  • Adalet Yürüyüşü'ne saldırı son anda önlendi05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:47
  • Eş zamanlı DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:04
  • Gölcük'te elektrik kontağı otomobili yaktı05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:04
  • Gölcük'te korkutan yangını04 Temmuz 2017 Salı 18:37
  • FETÖ'den 2 eski polis memuruna tahliye04 Temmuz 2017 Salı 16:12
  • Kartepe'de saç kurutma makinesi evi yaktı04 Temmuz 2017 Salı 12:27
  • Oğlunu vuran baba hakkında karar04 Temmuz 2017 Salı 08:52
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti