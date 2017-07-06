FETÖ'den 24 sanık hakim karşısına çıktı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılananların da bulunduğu 7'si tutuklu 24 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlamalarının yöneltildiği 7'si tutuklu, 24 sanık ile avukatları katıldı.



İlgili kurumlardan istenen yazılara gelen yanıtların zapta geçirilmesinin ardından duruşmada söz verilen ve örgütte "sultan baba" olarak adlandırılan gruptan oldukları iddia edilen sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme başkanı, tutuksuz sanıklardan R.İ. ve O.Ş'nin ByLock içeriğinin geldiğini belirterek, yeni geldiği için mesajlaşma içeriklerini inceleyemediklerini, bu yüzden sorgulamayı gelecek celse yapmalarının daha uygun olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar M.Ç, T.F.D, A.S, M.Ç, E.K'nin adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmesine, dosyaya eklenen ByLock içeriklerinin incelenmesine, dijital materyallere ilişkin güncel sorgu raporunun istenmesi ve eksik raporların beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.