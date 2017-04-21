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FETÖ'den 3 eski emniyet mensubu hakim karşısına çıktı

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FETÖ'den 3 eski emniyet mensubu hakim karşısına çıktı
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları suçlamasıyla haklarında dava açılan ve meslekten ihraç edilen 3 polisin yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle haklarında FETÖ/PDY üyeliğinden dava açılan tutuklu sanıklar Ş. P., U. E. ve S. T. ile avukatları hazır bulundu.

Kimlik tespitlerinin yapılması ve iddianamelerin okunmasının ardından söz verilen sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların ev ve üst aramalarında el konulan dijital materyallerin inceleme raporlarının beklenmesine ve tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmaları erteledi.

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