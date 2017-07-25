FETÖ'den 3 eski emniyet mensubu hakim karşısına çıktı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla haklarında ayrı ayrı dava açılan 3 eski emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve "silahlı terör örgütüne üye olduğu" suçlamaları yöneltilen, daha önce meslekten ihraç edilen eski 4. sınıf emniyet müdürü Ercan Toğrul ve avukatı Engin Kolat katıldı.

Toğrul savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock" kullanmadığını öne sürdü.

Hakkında turuncu renk ByLock kullanıcı olduğu yönünde iddialar bulunduğunu belirten Toğrul, "Mahkemenin, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yazdığı yazı ile benim telefonuma ByLock veya herhangi bir program yüklemediğim ortaya çıkmıştır. Telefonum arızalı olduğu için tamire göndermiştim. Telefonumu fabrika ayarlarına yüklemedim. Terör örgütü üyesi değilim. Suçsuzum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatı Kolat, müvekkilinin hiçbir gelirinin olmadığını, bakıma muhtaç eşi ve 2 çocuğunun bulunduğunu ifade ederek, beraatını ve tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesi yönünde karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına oy çokluğu ile karar vererek, duruşmayı erteledi.

Mahkeme Başkanı Hüseyin Öksüz, sanık Toğrul'un uzun süredir tutuklu bulunması, ByLock kullandığına dair kesin delil elde edilememesi, programın sanık tarafından yüklendiği konusunda bile ciddi şüphe bulunması, turuncu listede bulunması karşısında daha önceden görev yaptığı sırada FETÖ ile arasında yaşanan dava süreçleri de göz önüne alındığında, hakkında tutukluğunu devam ettirecek kuvvetli suç şüphesi bulunmaması ve tedbirle tahliye edilmesi görüşü ile sanığın tutukluluğunun devamı yönünde oy çokluğu ile verilen karara muhalefet şerhi koydu.

- Diğer duruşmalar

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki diğer duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan, daha önce görevden ihraç edilen komiser yardımcısı tutuklu sanık Enes Tınkılıç ve polis memuru Davut Sarıtepeci katıldı.

Sanıklar, savunmalarında üzerilerine atılı suçları kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devam etmesi yönünde karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün dijital materyallerle ilgili inceleme raporlarının beklenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmaları erteledi.