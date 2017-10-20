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FETÖ'den 3 kişi tutuklandı

FETÖ'den 3 kişi tutuklandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 3 kişi tutuklandı.

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda FETÖ/PDY Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında KOM Şube Ekiplerinin 18 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 astsubay adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan çeşitli meslek gruplarına mensup 11 kişiden 3’ü tutuklanırken 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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