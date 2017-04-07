FETÖ'den 4 emniyet mensubu hakim karşısına çıktı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla haklarında kamu davası açılan meslekten ihraç edilen 4 emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davalarda "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan meslekten ihraç edilen tutuklu polisler Celalettin Durmuş, Birol Sokuluoğlu, Alpaslan Keleş ve Davut Sarıtepeci ile avukatları hazır bulundu.

İkinci duruşmaları görülen davalarda, sanıklar hakkındaki yeni ByLock raporları okunarak dosyalarına eklendi.

Yeni ByLock raporu hakkındaki savunmaları sorulan sanıklar, terör örgütü üyesi olmadıklarını, söz konusu programı indirmediklerini ve kullanmadıklarını iddia etti.

Mahkeme heyeti, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün dijital materyallerle ilgili inceleme raporlarının beklenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmaları erteledi.