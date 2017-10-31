FETÖ'den 4 kişi gözaltına alındı
Kocaeli merkezli 2 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; Örgütün kriptolu haberleşme aracı Bylock isimli programı kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarındaki 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde Kocaeli ve İstanbul illerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Firari 1 kişinin yakalama çalışmaları devam ediyor.
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