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FETÖ'den 5 kadın serbest! Aralarında...

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FETÖ'den 5 kadın serbest! Aralarında...
Adliyeye sevk edilen aralarında tutuklu emniyet müdürleri eşlerinin de bulunduğu 5 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

 Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kadın şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında tutuklu emniyet müdürleri eşlerinin de bulunduğu M.Ş, F.C, S.A, R.Ş. ve N.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 5 kadın şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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