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Fetö’den 5 kişi serbest

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Fetö’den 5 kişi serbest
FETÖ operasyonları kapsamında tekrar adliyeye sevk edilen 5 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü operasyonlar kapsamında ‘ByLock’ kullandıkları iddiasıyla daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan 2’si bayan, 3 erkek toplam 5 kişi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından tekrar gözaltına alınıp dün adliyeye sevk edilmişti. Şüpheliler akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kerim YAVUZ


 

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