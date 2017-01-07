Fetö’den 5 kişi serbest

Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü operasyonlar kapsamında ‘ByLock’ kullandıkları iddiasıyla daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan 2’si bayan, 3 erkek toplam 5 kişi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından tekrar gözaltına alınıp dün adliyeye sevk edilmişti. Şüpheliler akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kerim YAVUZ
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