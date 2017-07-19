FETÖ'den 5 sanık hakim karşısına çıktı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2'si tutuklu, 1'i firari 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, tutuklu iş adamları Murat Çakmak ve Hüseyin Karaman, tutuksuz sanıklar Ö.G. ve H.Y. ile avukatları katıldı.

Sanıklar Çakmak ve Karaman, duruşmaya, tutuklu bulundukları Silivri 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, tanık Y.K'nin dinlenilmesinin ardından savunma yapan sanık Çakmak, tanığın aleyhe beyanlarını kabul etmediğini belirtti.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini dile getiren Çakmak, hiçbir örgütle bağının bulunmadığını savundu. Çakmak, uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Karaman da FETÖ'yle bağı bulunmadığını savunarak, tahliyesini istedi.

Tutuklu sanıkların avukatı Ersayın Işık ise dosyayla ilgili tüm delillerin toplandığını ifade ederek, müvekkillerinin FETÖ'yle ilgisi bulunmadığını ileri sürdü.

Işık, müvekkillerinin kaçma, delilleri karartma şüphesi olmadığını dile getirerek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Selim Şahin'in yakalama emrinin infazına, tanık T.D'nin dinlenilmesi için zorla getirilmesine, Çakmak, Karaman, Ö.G. ve H.Y'den ele geçirilen dijital materyallerle ilgili raporun gönderilmesinin beklenmesine, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianamede, 2'si tutuklu, 1'i firari 5 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet etme" suçlarından ayrı ayrı 10 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.