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FETÖ’den 6 kişi daha adliyede

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FETÖ’den 6 kişi daha adliyede
Kocaeli'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonları neticesinde 6 kişi adliyeye getirildi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin Kocaeli’de de operasyonlar aralıksız sürüyor. Alınan bilgiye göre,Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyonlar kapsamında aralarında polis ve sivillerin bulunduğu 6 kişi  Kocaeli Adliyesi’ne getirildi.Şüphelilerin örgütün haberleşme programı olan Bylock’u kullandıkları iddia ediliyor.

Çiğdem ARMAĞAN

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