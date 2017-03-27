FETÖ’den 6 kişi daha adliyede

Kocaeli'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonları neticesinde 6 kişi adliyeye getirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin Kocaeli’de de operasyonlar aralıksız sürüyor. Alınan bilgiye göre,Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyonlar kapsamında aralarında polis ve sivillerin bulunduğu 6 kişi Kocaeli Adliyesi’ne getirildi.Şüphelilerin örgütün haberleşme programı olan Bylock’u kullandıkları iddia ediliyor.

Çiğdem ARMAĞAN